Порошенко рассказал, как прошел допрос

Бывший президент Украины раскрыл подробности своего вызова в Государственное бюро расследований.

Допрос проходил в пятницу, несколько часов назад. Следователь задавал вопрос касательно продажи завода «Кузница на Рыбальском». По словам Петра Порошнеко, он дал следователям все пояснения, чтобы доказать прозрачность сделки.

«Если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду в суде», — заявил Порошенко после допроса.

Ранее проходила информация о возбуждении одиннадцати уголовных дел против Порошенко и его сподвижников. Однако, по словам бывшего главы Украины, следствие против него никто не ведет.

«Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — пообещал экс-глава Украины.

Уже после заявлений журналисты спросили Порошенко, как его вызвали на допрос. Он заверил, что никаких повесток не получал. О приглашении в Государственное бюро расследований, узнал из масс-медиа.