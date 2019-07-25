Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Четверо человек пытались напасть на автомобиль бывшего президента Украины. Инцидент произошел после его выхода из здания Государственного бюро расследований, куда Петр Порошенко прибыл на допрос.

Порошенко уже садился в машину, как к нему кинулись крепыши сознательного возраста. Один из них запрыгнул на капот автомобиля. Охрана среагировала мгновенно. Она блокировала угрозу, оттеснила хулиганов. Машина начала движение. Кто-то выхватил газовый баллончик и направил струю на лобовое стекло.

Потасовка проходила под крики «Реваншистов бей!». Еще во время допроса возле здания ГБР толпа людей собралась на митинг. Они скандировали: «Вон!»

Сейчас против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Нынешний допрос был связан с продажей завода «Кузница на Рыбальском». Порошенко подозревают в отмывании денег и утаивании налогов. Сообщается об отмывке 300 миллионов долларов.