Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

Ранее сегодня в СБУ заявили, что в порту Измаил в Одесской области был задержан российский танкер NEYMA, который якобы принимал участие в блокировке прохода украинских военных кораблей в рамках инцидента в Керченском проливе.