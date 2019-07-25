Скончался президент Туниса

Скончался лидер Туниса Бежи Каид ас-Себси, занимавший свою должность с 2014 года. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило агентство Reuters. Политик ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что главу государства госпитализировали. Отмечалось, что в последние месяцы ас-Себси уже неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

После первой госпитализации его советник Фирас Кафрач успокаивал общественность: по его словам, причиной было внезапное недомогание. Однако 25 июля его вновь доставили в больницу, на этот раз с осложнениями.