Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд

Журнал Forbes подготовил рейтинг самых ярких российских звезд. Издание ограничило возраст участников 40 годами и сместило фокус в сторону популярности - упоминаний в СМИ и соцсетях.

Первые 3 места сохранили за собой лидеры прошлого года: боец Хабиб Нурмагомедов с доходом в 11.5 миллионов долларов в год, певица Ольга Бузова (4.4 млн) и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (14.5 млн).

Нападающий "Зенита" и сборной РФ Артем Дзюба занял в рейтинге 9-е место с доходом 5.4 млн. Алина Загитова заняла 33-е место (800 тысяч долларов), а Евгения Медведева расположилась на 40-м месте (700 тысяч в год).

Теннисистка Мария Шарапова стала 11-й, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - 15-м, форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров занял 16-е место в данном рейтинге, а теннисисту Карену Хачанову принадлежит 20-я строчка списка.