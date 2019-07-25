МИД Латвии закрыл доступ к порталу Baltnews.lv

По указанию МИД Латвии Институт математики и информатики Латвийского университета закрыл доступ к латвийскому порталу Baltnews.

Как рассказали в пресс-службе МИД Латвии, 23 июля министерство направило письмо в Институт математики и информатики Латвийского университета, в котором указано, что владельцем зарегистрированного в Латвии данного портала является Дмитрий Киселев, который числится в «санкционном списке» Евросоюза и охарактеризованный, как одно из лиц в правительственной пропаганде, поддерживающий агрессию России на Украине.

Министерство иностранных дел Латвии поясняет, что согласно установленным санкциям ЕС эти санкции применимы и в Латвии. Портал Baltnews считается хозяйственным ресурсом, держателем которого является юридическое лицо, в отношении которого должны быть применены ограничения.

Действительно, данный портал сейчас недоступен для читателей.

Комментирует ситуацию журналист, публицист, автор портала Baltnews Алла Березовская. Специально для «Аргументы Недели».

«Я член СЖ Латвии, кто мне может и на каком основании запретить публиковаться в местных или иностранных СМИ? Это будет уже попахивать цензурой и нарушением прав журналистов. Надеюсь, латвийским властям все же хватит ума не идти на такое вопиющее нарушение свободы слова. И будет напоминать ими же осуждаемые времена, когда в Советском Союзе преследовали диссидентов, которые печатались в зарубежных изданиях. По-моему, в европейской, демократической стране, какой Латвия себя называет, это было бы просто дикостью… Baltnews перешел сейчас на российский домен».