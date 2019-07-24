В Лондоне сотни людей оказались недовольны новым премьер-министром

В Лондоне несколько сотен человек вышли на митинг против политики нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Протестующие требуют остановить Brexit.

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Сообщается, что митинг проходит без нарушений. Среди недовольных присутствуют противники выхода Великобритании из Евросоюза, экоактивисты и сторонники лейбористов, передаёт РИА Новости. Они высказывают недовольство личностными качествами нового премьера страны, а также тем, каким образом он был избран на должность. На место проведение митинга отправлено несколько десятков сотрудников полиции, чтобы следить за порядком во время проведения акции протеста.