Медведчук посоветовал властям Украины, как улучшить уровень жизни граждан

Виктор Медведчук рассказал, с чего следует начать новым властям Украины, чтобы повысить уровень социального и экономического благосостояния граждан страны.

По мнению украинского политика, новому составу Верховной рады следует начать свою деятельность с переговоров с Россией, передаёт РенТВ.

«Если они не хотят этого делать, тогда они распишутся в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране», - заявил глава «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Он подчеркнул, что его единомышленники уже договорились с Россией о предоставлении скидок на газ, новому правительству остаётся лишь двигаться по этому пути.