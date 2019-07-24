В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В компании Boeing рассказали, что первый полёт нового самолёта Boeing-777Х перенесён на начало 2020 года. В корпорации объяснили, что это произошло из-за ряда проблем, связанных с разработкой двигателя.

Ранее предполагалось, что первый полёт состоится осенью текущего года, передаёт РенТВ. Однако во время проведения тестов нового двигателя, разработанного специально для лайнера Boeing-777Х, обнаружились неполадки.

В корпорации также рассказали, что новая модель лайнера Boeing-777Х станет самым крупным в мире пассажирским самолётом на двух двигателях.