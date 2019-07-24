Дизайнеры журнала Time повторили обложку 1968 года о лунной гонке, однако в этот раз вместо СССР соперником американцев выступила не Российская Федерация, а совершенно иное государство.

Time отредактировал обложку номера, посвященную покорению космоса, для своего нового выпуска. С современного варианта изображения исчез советский космонавт, однако его не заменил российский.

Теперь к Луне бегут четыре астронавта вместо двух: по-прежнему американский, представители таких компаний как SpaceX и Blue Origin, а также космонавт, на плече которого - нашивка с китайский флагом.