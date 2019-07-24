На Украине рассказали о достижении договоренности по возвращению моряков

На Украине омбудсмен Людмила Денисова рассказала о якобы достигнутой договорённости касательно возвращения двадцати двух украинских моряков и двух сотрудников СБУ на родину.

«Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», - сказала Денисова.

В ответ на это адвокат моряков отметил, что не слышал о подобных договоренностях. По его словам, если бы речь действительно шла об оформлении документов, защите это было бы известно, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что заключенные не станут подписывать никакие бумаги без присутствия своего адвоката.