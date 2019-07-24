В Италии встала работа общественного транспорта

В Италии, как сообщает местная газета Corriere della Sera, с 9 утра по местному времени перестали ходить региональные поезда по всей территории страны. Причиной масштабного сбоя стала забастовка.

В Риме работники общественного транспорта в среду, 24 июля, устроили забастовку. Об этом говорится в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

Люди протестуют против условий работы. Помимо поездов, на 4 часа прекратили свою работу водители автобусов, машинисты метро и трамваев. С Мининфраструктуры и транспорта не удалось пока прийти к соглашению.