Политические разборки на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за посещение концерта Григория Лепса. Глава МВД ответил.

Напомним, министр юстиции Латвии на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом выразил свое недовольство тем, что министр внутренних дел посетил концерт российского музыканта Лепса. Он указал, что такое «поведение» Сандиса Гиргенса просто «унижает Латвию», так как Григорий Лепс связан с криминальными структурами России. И следует артиста внести в черный список.

Глава МВД официально ответил на недовольство г-на Борданса.

По мнению г-на Гиргенса, у него нет правовых оснований включать Лепса в черный список. Для этого нужен сигнал от правоохранительных органов. Но такого сигнала не было.

Сандис Гиргенс напомнил министру юстиции, что это был не концерт Лепса, а фестиваль Лаймы Вайкуле.

«Лайма Вайкуле получила особую благодарность от президента за вклад в латвийскую и мировую музыку», - ответил глава МВД.

Г-н Гиргенс связывает недовольство г-на Борданса исключительно с политическими мотивами. Партия министра юстиции не поддерживает решения партии г-на Гиргенса.

А фестиваль оказался только поводом. Да уж, политические разборки «вмешались» и в культуру Латвии.