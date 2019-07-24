Раймонд Паулс: Не вижу проблем говорить на русском языке

Дело, конечно, прошлое, но один житель Латвии пожаловался в Центр государственного языка Латвии на легендарного композитора Раймонда Паулса за использование русского языка на одном торжественном мероприятии. До какого маразма можно еще дойти в своей националистической злобе! Маэстро всегда был за дружбу между народами.

Не смогла я удержаться, чтобы не спросить Раймонда Вольдемаровича об этом.

«Глупость какая. Я уже и забыл об этом, а вы все помните. Зачем обращать внимание на такие глупые слова. Я много раз говорил, что отошел от политики. Это все большая политика. Не вижу никаких проблем говорить на русском языке. Это наш сосед и я уважаю этот народ. У меня со всеми хорошие отношения. Почему у меня должны быть плохие отношения? Все знают в Латвии, что у меня жена русская. Я сотрудничаю и с Рижским русским театром в Риге. Это все большая политика. Надо же кого-то поливать. Нет, мне это неинтересно. Я работаю. Пока сил хватает».