Полковник КГБ ЛССР в отставке: Лайма Вайкуле очень гордая женщина

Совсем недавно отшумел фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», но зрители и журналисты продолжают обсуждать его. Одни утверждают, что это лишь светское мероприятие, а другие говорят, что они действительно отдохнули душой.

Но многие не упустили тот факт, что на фестивале отсутствовал звездный состав российского шоу-бизнеса. Действительно, а почему не было Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Николая Баскова и т.д.? Если вспомнить прошлогодние фестивали, то эти звезды радовали зрителей своими выступлениями. Конкретного ответа у организаторов получить не удалось. Его «обходили» стороной.

Наш спецкор обратился к консультанту издания «Аргументы Недели» в Латвии, чтобы выяснить некоторые нюансы. Назовем его мистер «W».

- С чем связано то, что на данный, кстати, юбилейный фестиваль, не приехал золотой состав российского шоу-бизнеса? Не захотели? Или это связано со скандальным высказыванием Лаймы Вайкуле о Крыме?

- Доля истины в ваших словах есть. Но есть и артисты, которые не могут приехать в Латвию из-за «черного списка». Насколько я знаю, представителей золотого состава, как вы говорите, приглашала, но, увы, их не было. Но не отменять же из-за этого фестиваль. Я понимаю, что зритель хотел увидеть известных исполнителей, но были те, кто были. Да, я считаю, что Лайме следовало не так «откровенно» говорить о Крыме. Если учесть, то львиная часть ее доходов зависит от концертов в России, то можно было и «уйти» от этого вопроса более тонко. Понятно, что Вайкуле не может поехать в Крым – неприятности не нужны! Но то, что она создала такой фестиваль – прекрасно.

- Давайте говорить честно! «Лайма. Рандеву. Юрмала», извините, не дотягивает до «Новой волны». Я ошибаюсь на ваш взгляд?

- Сложно не согласиться. Но это молодой фестиваль и будущее за ним. У Вайкуле есть вкус, стиль, огромная трудоспособность. Не сразу же города строились. Но посмотрите на зрителей в зале! Они были довольны. Концертный зал «Дзинтари» был заполнен. И еще! Будем реалистами, но Лайма – европейская женщина и свое будущее она связывает с Латвией. Это было понятно всем, кто был на этом фестивале. Она хочет сделать что-то особенное, чтобы зритель приезжал на концерты в Юрмалу. Говоря проще, она поставила много на этот фестиваль.

- Но идут разговоры о том, что затрат на «Рандеву» гораздо больше, чем прибыли. Если я не ошибаюсь, то сама Вайкуле говорила, что ей в прошлом году пришлось доплатить аж 200 тысяч евро. Почему государство не помогает в организации фестиваля? Это же концерты международного уровня.

- Думаю, что дело не обошлось 200 тыс. евро. Понимаете, Лайма – женщина гордая. Она, конечно, рациональный человек, но упрашивать никого не будет. Человек она самодостаточный и знает себе цену. Конечно, иногда стоит попросить… От этого хуже не будет!

- Насколько я знаю, Лайма собирается привезти фестиваль «Рандеву» в Одессу. Но ходили и разговоры, что Вайкуле может привезти его и в Москву. Где тут правда?

- Я не думаю, что в ближайшем времени «Рандеву» увидит Москву. Не так все просто. Одесса… вполне вероятно. Посмотрим.

- Благодарю за беседу.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.