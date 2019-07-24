Кортеж экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы

Кортеж экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в среду, 24 июля, въехал на территорию российской авиабазы. Атамбаев намерен вылететь в Москву. Ранее экс-президента Киргизии заявил с российской авиабазы в городе Канте в 12.30 (9.30 мск), что планирует вылететь в Москву в среду "на пару дней".

О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах он сказал, что это "конфиденциальная информация", - передает РИА Новости.

На прошлой неделе сотрудники милиции в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. Атамбаев все вызовы в милицию проигнорировал.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента подготовленный специальной депутатской комиссией. Атамбаев подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.