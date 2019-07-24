В КНДР задержали российское судно

Стало известно, что в 55 морских милях от КНДР пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8". Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 17 июля.

Об этом сообщил замдиректор "Северо-Восточной рыболовной компании" Сергей Седлер.

Седлер рассказал, что "прямо на ходу" на судно высалились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после этого направили корабль в порт Вонсан. По его словам, на борту находятся 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи, - передаёт РИА Новости.

Представитель компании отметил, что до сих пор нет никакой связи с моряками. Российскому посольству только во вторник, 23 июля, удалось посетил захваченный корабль. Он добавил, что экипаж не отпускают с судна и держат в ужасных условиях, на судне держится температура до +35 градусов, почти нет продуктов и воды.

В отель под арест отправлены капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов.

Уточняется, что российская дипмиссия не знает, когда начнётся судебный процесс по случившемуся. Дипломаты стараются решить вопрос с задержанием.