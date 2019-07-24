Министр юстиции Латвии недоволен присутствием Лепса в Юрмале

Министр юстиции Латвии Янис Борданс после встречи с премьер-министром выразил недовольство тем, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса.

Г-н Борданс недоволен тем, что российский музыкант, приближенный к президенту России и российским криминальным структурам, не включен в черный список Латвии, как в США и Литве.

«Это также кричаще, как тот случай, когда Russia Today в студии Латвийского ТВ устроила шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство», -заявил СМИ г-н Борданс.

Недовольство министра юстиции вышло уже на государственный уровень.

Могут ли артисту запретить въезд в Латвию?

Комментирует политолог Янис Григалис: «О запрете пока говорить рано. Но все может быть. Этот вопрос решают два министра – глава МИД и МВД. С главой МИД «полегче» - его решение можно оспорить в суде, а то, что решил министр иностранных дел невозможно нигде оспорить. Поймите, что просто так ничего не происходит. Не может же представители США просто, без определенных доказательств заявить, что музыкант связан с преступным миром. Насколько я знаю, он выступал у «определенных людей» на вечеринках. Это вызывает вопросы. Просто взял и выступил? Я там не был, но в совпадения не верю. Но он же посещает Латвию. Эдгар Ринкевич сказал, что этот вопрос должен решать министр из МВД. Пока нет никакой конкретики. Но то, что этот вопрос был поднят на государственном уровне – серьезно. Но это мое личное мнение».