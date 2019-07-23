Российские медведи облюбовали Прибалтику

Уже не первый случай, когда в «гости» к прибалтийцам приходят медведи из России. С понедельника на вторник один косолапый из Пскова заглянул на огонек в деревню Соору, недалеко от Валги.

По словам местного жителя Йохана Тамма, медведь зашел в его двор около 22 часов и начал вскрывать мусорный контейнер. На ухе хищника была желтая бирка.









Косолапый успел перевернуть три мусорных бака, «откушал» и пошел гулять по деревне. Местные жители привыкли уже к «гостям» из России и не испугались, а решили выдворить медведя на его этническую родину.









По словам г-на Тамма, они гонялись за косолапым более часа. Видимо, медведю надоела погоня и он ретировался в лес.

За последний месяц бурых медведей видели четыре раза в деревнях недалеко от Валги.