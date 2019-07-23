Трамп: ЕС был создан, чтобы экономически сокрушить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза "обдирают" США хуже, чем Китай. По его словам, ЕС был создан для того, чтобы разрушить американскую экономику, а страна продолжает их защищать.

"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемые союзники - Евросоюз...обижает нас в торговле больше, чем Китай...убивают [ЕС] нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова", - передаёт слова президента РАИ Новости.

Трамп отметил, что с его приходом к власти, США начали снова уважать как страну. Американский лидер указал на то, что "заставит" союзников платить.