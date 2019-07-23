В Латвии будут снимать фильм о Викторе Цое

Российский Фонд кино, студия «Рок» и латвийское кинообщество Mistrus Media приступила к работе над полнометражной картиной «Сорок семь». Этот фильм будет посвящен легендарному Виктору Цою.

Съемки картины будут проходить и в Санкт-Петербурге, и в Калининграде, и в Пскове. Но все начнется с Латвии. Почему?

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 км шоссе Слока-Тукумс. Его серого цвета «Москвич» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Цой погиб.









Дорога, где погиб Виктор Цой. Фото автора

Сюжет фильма начинается с аварии. Главный герой картины – водитель автобуса.

По стечению обстоятельств водитель стал тем, кому нужно было отвести тело рок-звезды в Ленинград. Он не знал ничего о Викторе Цое, не слушал его песен. Но он был тем, кто отвозил останки музыканта из Латвии в Россию. В этом самом автобусе едут те, кто был рядом с Цоем, но они и понятия не имеют, что рядом с ними второй участник столкновения. Это завязка сюжета.









Памятник Виктору Цою. Фото автора

Сценарий начал писать режиссер Алексей Учитель вместе с драматургом Александром Гороновским еще десять лет назад. А закончил его молодой сценарист Савва Минаев.

Известно, что в картине не будет актера, который сыграет Виктора Цоя. А цены путешествия выдуманы.

Важно то, что в фильме будет присутствовать образ легенды рока и люди, которые знали музыканта.

Съемки пройдут в красивейших местах Латвии – Кулдиге, Риге, Энгуре.









Кулдига, где начнутся съемки. Фото автора









В фильме примет участие хорошо известный российскому зрителю актер Артур Скрастыньш («Отец Ночь»).

Интервью с актером читайте в ближайших номерах «Аргументы Недели».