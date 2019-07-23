Елизавета II хочет срочно встретиться с новым премьером, чтобы отдохнуть с семьей

Королевский эксперт Кэти Николь сообщила, что королева Великобритании Елизавета II была вынуждена отменить свою ежегодную поездку в шотландскую резиденцию Балморал из-за нынешней политической ситуации в стране.

"Она ездит в графство Абердиншир каждое лето. Обычно она отправляется туда в середине июля и остается там до октября, после чего снова приступает к своим королевским обязанностям. Однако в связи с назначением Бориса Джонсона премьером, по традиции королева должна с ним встретиться", - передаёт её слова издание "Express".

Специалист пояснила, как только Елизавета II встретиться новым премьер-министром, она сразу отправиться в Шотландию на каникулы с семьёй. По словам эксперта, именно поэтому королева не хочется откладывать встречу на потом.

"Это одна из самых любимых резиденций Ее Величества, где она чувствует себя наиболее расслаблено", - заключила Кэтти.

Встреча состоится в среду, 24 июля.