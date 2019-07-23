//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине

23 июля 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине
фото:Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко и его команда считают, что надо помешать партии Владимира Зеленского придти к власти. По их мнению, они "выдоят страну досуха".

"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", - передаёт слова одного из собеседников издание "Коммерсантъ".

По данным анонимных источников, команда экс-президента Петра Порошенко планирует создать протестное движение и дискредитировать партию украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа", чтобы добиться новых досрочных выборов.

Отмечается, что официальные результаты выборов в Раду должны быть обнародованы 5 августа, однако уже сейчас понятно, что "Слуга народа" сохраняет лидерство, за партию проголосовали 43,11% граждан.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

В США "Мисс Мичиган" лишили титула за посты в соцсетях

В США "Мисс Мичиган" лишили титула за посты в соцсетях

"Мисс Мичиган-2019" Кэти Чжу должна была поехать в Лас-Вегас, чтобы принять участие в конкурсе на звание "Мисс Америка", однако ее планы нарушила собственная страничка в соцсети Twitter.

//В мире

В Минобороны ответили на обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

В Минобороны ответили на обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

В Министерстве обороны Российской Федерации утром во вторник, 23 июля, ответили на обвинения руководства Южной Кореи в нарушении воздушного пространства, которые были озвучены ранее сегодня.

//В мире

Вакарчук предположил, что Украина может сосуществовать с Россией

Вакарчук предположил, что Украина может сосуществовать с Россией

Украинский политик и музыкант Святослав Вакарчук предложил новому составу Верховной рады принять законопроект, регламентирующий отношения между Российской Федерацией и Украиной.

//В мире

В партии "Слуга народа" отказалась от минских соглашений

В партии "Слуга народа" отказалась от минских соглашений

Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев отказывается выполнять минские соглашения. По его словам, власти Украины не допускают возможности амнистии участников боевых действий на территории Донбасса.

//В мире

В Токио заявили, что в связи с инцидентом между Москвой и Сеулом поднимали свои истребители

В Токио заявили, что в связи с инцидентом между Москвой и Сеулом поднимали свои истребители

В Токио заявили, что Воздушные Силы самообороны Японии поднимали свои истребители в воздух из-за инцидента, который произошел между военными самолетами России и Южной Кореи в Японском море.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Четвертый ребенок скончался после пожара в лагере под Хабаровском

Четвертый ребенок скончался после пожара в лагере под Хабаровском

Днем во вторник, 23 июля, стало известно, что количество погибших после пожара в палаточном лагере под Хабаровском вновь увеличилось. Согласно последней информации, скончался четвертый ребенок.

//Наука

Выявлен еще один фактор риска развития рака у детей

Выявлен еще один фактор риска развития рака у детей

Ученые из университета общественного здравоохранения в Питтсбурге провели исследование при поддержке городского онкологического центра Hillman и выявили еще один фактор риска развития рака у детей.

//Культура

Немоляева объяснила разницу между классикой советского кино и нынешними фильмами

Немоляева объяснила разницу между классикой советского кино и нынешними фильмами

Советская и российская актриса Светлана Немоляева объяснила, почему россияне так любят советское кино, но абсолютно не желают смотреть современные фильмы. «Кино превратилось в производство», - заявляет она.

//В мире

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул о причине развода Мухаммада V с «Мисс Москвы» Воеводиной

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул о причине развода Мухаммада V с «Мисс Москвы» Воеводиной

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V официально подтвердил факт так называемого безвозвратного развода экс-правителя и «Мисс Москвы» Оксаны Воеводиной.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Спорт

Как проходят тренировки по керлингу

Как проходят тренировки по керлингу

Керлинг является командной спортивной игрой на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»).

//Здоровье

Учёные открыли новое средство для лечения рака

Учёные открыли новое средство для лечения рака

Ученые из университета Ухань после проведения множества исследований выявили новое эффективное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями. По их словам, они обнаружили уникальное свойство чёрной суспензии.

//Общество

Ну и кто из них синяя птица? Ксения Собчак поздравила своего любимого мужчину словами из песни Наташи Королёвой

Ну и кто из них синяя птица? Ксения Собчак поздравила своего любимого мужчину словами из песни Наташи Королёвой

Ксения Собчак поздравилас днем рождения своего любимого мужчину режиссера Константина Богомолова словами из песни Наташи Королёвой, намекая на то, что отношения пары сейчас - это настоящая сказка

//Здоровье

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью морских продуктов

Диетолог рассказала, как похудеть с помощью морских продуктов

Для того, чтобы обогатить организм полезными микроэлементами необходимо употреблять морские продукты, рассказали эксперты. В них содержится целая группа необходимых витаминов. К таким относится морская каракатица, богатая не только цинком и фосфором, но и способная противостоять раковым клеткам.

//Общество

Алкотреугольник стал проблемой целого района

Алкотреугольник стал проблемой целого района

18 июля, жители Басманного района собрались вместе с экспертами, чтобы обсудить проблему, которая стала актуальной: жители домов в Большом Спасоглинищевском переулке и на Покровке не могут уснуть из-за молодежи, шумящей в парке "Горка" и в "Яме" на Хохловской площади.

//В мире

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко и его команда считают, что надо помешать партии Владимира Зеленского придти к власти. По их мнению, они "выдоят страну досуха".

//Шоу-бизнес

Видео: Ди Каприо, Питт и Робби сорвали выпуск голливудского телешоу

Видео: Ди Каприо, Питт и Робби сорвали выпуск голливудского телешоу

Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и Марго Робби отнюдь не чуждо чувство юмора, в чем зрители могли убедиться воочию. Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера "Однажды в Голливуде".

//В мире

СМИ: Кандидатом на пост генпрокурора Украины может стать замглавы офиса Зеленского

СМИ: Кандидатом на пост генпрокурора Украины может стать замглавы офиса Зеленского

Стало известно, что замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка является одним из кандидатом на пост генерального прокурора страны. Об этом журналистамсообщил Владимир Зеленский после завершения брифинга.

//Происшествия

В ДТП под Пензой пострадал пятилетний ребёнок

В ДТП под Пензой пострадал пятилетний ребёнок

Во вторник, 23 июля, в Пензенской области на 9 километре автодороги Пенза - Шемышейка столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе пятилетний ребёнок.

//В мире

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Осло-Москва утром во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Речь идет о лайнере Airbus 321-211 российской компании "Аэрофлот".

//Политика

Украина станет частью России, считает Жириновский

Украина станет частью России, считает Жириновский

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет. По его словам, в нынешней ситуации быстро найдутся люди, которые его сметут.

//Общество

Отработанная схема. В России власть массово блокирует независимых кандидатов на выборах

Отработанная схема. В России власть массово блокирует независимых кандидатов на выборах

Региональные российские власти не стали изобретать велосипед и вслед за Москвой используют обкатанную схему блокировки независимых кандидатов на выборах. Причина – недействительность подписей избирателей

//В мире

В Совфеде считают, что новый премьер Великобритании не станет улучшать отношения с Россией

В Совфеде считают, что новый премьер Великобритании не станет улучшать отношения с Россией

Российский сенатор Олег Морозов предположил, что после назначения Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании отношения между Россией и Соединённым Королевством вряд ли пойдут в гору. Морозов напомнил, что именно Джонсон стал автором «дела Скрипалей».

//Общество

Синоптики пообещали похолодание в Москве до 14 градусов

Синоптики пообещали похолодание в Москве до 14 градусов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей и гостей столицы о похолодании до 14 градусов выше нуля. Арктический воздух придет в столицу в начале следующей недели.

//Общество

В ПАО "Ил" новый генеральный конструктор

В ПАО "Ил" новый генеральный конструктор

По данным источников в отрасли, назначенный 5 апреля на должность генерального директора "Ильюшина" Юрий Грудинин отправил Председателю совета директоров ОАК Анатолию Сердюкову новое штатное расписание знаменитой фирмы. По информации "АН" Сердюков его уже подписал.

//В мире

Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании

Днем во вторник, 23 июля, стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава британского Министерства иностранных дел, экс-мэр столицы страны Лондона Борис Джонсон.

//В мире

Зачем королева Елизавета II везде возит с собой пакет с кровью?

Зачем королева Елизавета II везде возит с собой пакет с кровью?

Многие девушки не мыслят своего выхода на улицу без сумочки, макияжа и любимых туфель. А вот королева Великобритании Елизавета II ни разу не покидала дворец без траурного платья и литра-другого собственной крови.

//Общество

Машина уже читает мысли крысы. На очереди человек?

Машина уже читает мысли крысы. На очереди человек?

То, что еще несколько лет назад казалось фантастическим сном, стало реальностью. Пугающей реальностью. Похоже, в ближайшее время будут созданы технологии, способные считывать мысли человека. По крайней мере, то, что думает крыса, машина уже определяет в два счета.

//Новости партнеров

//Происшествия

Норвежского журналиста обокрали в одном из московских баров

Норвежского журналиста обокрали в одном из московских баров

В одном из баров, расположенных в центре Москвы, обокрали журналиста из Норвегии. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в заведении на Мясницкой улице.

//Спорт

Психолог Хигир: Кокорин и Мамаев еще покажут себя во всем блеске на поле

Психолог Хигир: Кокорин и Мамаев еще покажут себя во всем блеске на поле

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир по просьбе еженедельника «Аргументы недели» оценивает перспективы в большом футболе Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание в исправительной колонии.

//Общество

Актриса Сандрин Боннер: Мне нравится быть женственной

Актриса Сандрин Боннер: Мне нравится быть женственной

Российскому зрителю французская актриса Сандрин Боннер знакома по фильму «Восток-Запад». Во Франции ее просто обожают. Мадам Боннер считает, что в жизни ей очень повезло – Бог наградил ее легкой судьбой. Но как актрису ее привлекают драматические роли. Ей нравится постигать смысл жизни.

//В мире

Новый состав Рады насторожил Германию

Новый состав Рады насторожил Германию

В Германии предположили, что новый состав Верховной рады может согласиться пойти на диалог с Москвой и тем самым доставить европейским странам много проблем.

//Общество

Возле Генуэзской крепости в Судаке фотографы с животными избили туристов, отказавшихся платить за фото с орлами

Возле Генуэзской крепости в Судаке фотографы с животными избили туристов, отказавшихся платить за фото с орлами

Возле Генуэзской крепости в Судаке фотоживодеры избили туристов, отказавшихся платить за фотографии с орлами. Мужчины с птицами «развели» отдыхающих на фотографирование, после чего стали вымогать деньги, а получив отказ, набросились толпой на двоих.

//Происшествия

Два человека погибли в ДТП на северо-западе Подмосковья

Два человека погибли в ДТП на северо-западе Подмосковья

Во вторник, 23 июля, в Московской области два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы ГУВД по региону.

//Новости СМИ2

//Общество

Стало известно, как китайские власти объясняют свои действия по отношению к уйгурам и казахам

Стало известно, как китайские власти объясняют свои действия по отношению к уйгурам и казахам

В Поднебесной продолжает нагнетаться ситуация вокруг национальной и религиозной идентичности уйгуров. На днях китайские власти огласили свою версию истории этого народа.

//В мире

Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия

Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия

Премьер-министр Пакистана Имран Хан во вторник, 24 июля, сообщил, при каких условия Исламабад готов отказаться от ядерного оружия. Об этом политик рассказал в рамках разговора с журналистами.

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Шоу-бизнес

Скончался актер из бондианы Дэвид Хедисон

Скончался актер из бондианы Дэвид Хедисон

В ночь на вторник, 23 июля, стало известно о кончине известного американского актера Дэвида Хедисона, который исполнил в двух фильмах бондианы роль харизматичного агента ЦРУ Феликса Лейтера.

//Происшествия

Увеличилось количество погибших после пожара в лагере под Хабаровском

Увеличилось количество погибших после пожара в лагере под Хабаровском

Во вторник, 23 июля, стало известно, что количество погибших после пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось. Согласно последней информации источников, скончались еще двое детей.

//В мире

Волна жары возвращается в Европу

Волна жары возвращается в Европу

Французские метеорологи сообщают, что в Европе скоро начнется новая волна жары. Согласно последней информации, в частности, в ближайшие дни в Париже температура воздуха может составить 40 градусов.

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Москве женщина попыталась выпрыгнуть из летящего самолёта

В Москве женщина попыталась выпрыгнуть из летящего самолёта

В московском аэропорту Шереметьево женщина захотела выйти из самолёта, когда он заходил на посадку. Для этого она решила воспользоваться аварийным выходом.

//Происшествия

Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян

Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян

Утром во вторник, 23 июля, Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения в виде запрета определенных действий одной из трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца.

//Происшествия

В Крыму турист попал под катер и остался без голени

В Крыму турист попал под катер и остался без голени

В Алуште мужчина, заплывший в море далеко от берега, попал под катер Redlan. Соответствующую информацию во вторник предоставили в пресс-службе регионального линейного управления МВД России на транспорте.

//Происшествия

Сгоревший в Хабаровске детский лагерь работал без соответствующего разрешения

Сгоревший в Хабаровске детский лагерь работал без соответствующего разрешения

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший детский палаточный лагерь работал без необходимых разрешений. В результате пожала погиб один ребёнок, четверо находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

//Шоу-бизнес

Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет

Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет

Всемирно известный британский актер, звезда серии фильмов про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф во вторник, 23 июля, празднует юбилей. Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.

//Общество

Милонова смутили полуголые мужчины на улице

Милонова смутили полуголые мужчины на улице

Российский депутат Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить мужчинам ходить по улицам с неприкрытым торсом. По его мнению, нагота уместна на пляжах, но не в городе.

//В мире

Афганские власти просят разъяснить слова Трампа о победе США над Афганистаном за 7 дней

Афганские власти просят разъяснить слова Трампа о победе США над Афганистаном за 7 дней

Афганские власти во вторник, 23 июля, попросили у руководства США разъяснений после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Америка могла бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.

//Общество

В Федерации автовладельцев России поддержали инициативу сузить парковочные места

В Федерации автовладельцев России поддержали инициативу сузить парковочные места

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов во вторник, 23 июля, оценил идею о пересмотре стандартного размера машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

//Экономика

В Росстате рассказали о самой распространённой зарплате в стране

В Росстате рассказали о самой распространённой зарплате в стране

По данным Росстата, самая распространённая заработная плата в России значительно ниже, чем показатель средней зарплаты, который составляет порядка 47 700 рублей в месяц.

//Шоу-бизнес

61-летняя актриса Шэрон Стоун удивила поклонников молодым лицом без макияжа

61-летняя актриса Шэрон Стоун удивила поклонников молодым лицом без макияжа

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников молодым лицом без макияжа. На днях папарацци сделали несколько фотографий звезды, когда она ходила по магазинам в Западном Голливуде.

//Происшествия

Мальчик, помогавший девочкам спастись из горящей палатки, впал в кому

Мальчик, помогавший девочкам спастись из горящей палатки, впал в кому

В МЧС России рассказали, что десятилетний Арсений, который помогал вожатым спасать девочек из горящего палаточного лагеря под Хабаровском, впал в кому. Ребёнок получил множественные ожоги.

//В мире

Вылетевший в Москву из Антальи самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Вылетевший в Москву из Антальи самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший в Москву из Антальи, вернулся в аэропорт из-за неисправности. Об этом журналистам рассказали утром во вторник, 23 июля, в пресс-службе авиакомпании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фото старшего сына певца, который вырос копией отца
2

В сети обсуждают, как похудела и похорошела Лариса Гузеева
3

Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов удивился результатам выборов в Верховную Раду
4

Из жизни ушёл 29-летний журналист Первого канала
5

Принц Гарри и Меган Маркл могут серьезно поссориться

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры