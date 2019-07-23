Бывший президент Украины Пётр Порошенко и его команда считают, что надо помешать партии Владимира Зеленского придти к власти. По их мнению, они "выдоят страну досуха".

"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", - передаёт слова одного из собеседников издание "Коммерсантъ".

По данным анонимных источников, команда экс-президента Петра Порошенко планирует создать протестное движение и дискредитировать партию украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа", чтобы добиться новых досрочных выборов.

Отмечается, что официальные результаты выборов в Раду должны быть обнародованы 5 августа, однако уже сейчас понятно, что "Слуга народа" сохраняет лидерство, за партию проголосовали 43,11% граждан.