СМИ: Кандидатом на пост генпрокурора Украины может стать замглавы офиса Зеленского

Стало известно, что замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка является одним из кандидатом на пост генерального прокурора страны. Сам украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что объявит кандидатуру генпрокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.

"Только что стало известно: возможным кандидатом на должность генерального прокурора Украины может стать Руслан Рябошапка, сейчас он заместитель главы офиса президента Украины. Об этом журналистам сам Зеленский сообщил после завершения брифинга". - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. По словам Луценко, он готов уйти в отставку после парламентских выборов.