Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Осло-Москва утром во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Речь идет о лайнере Airbus 321-211 российской компании "Аэрофлот".

Судя по данным сайта Flightradar24, сейчас борт находится в воздушном пространстве Норвегии. В аэропорту Осло сообщили, что самолет возвращается в воздушную гавань из-за некой технической неполадки, пишет Life.