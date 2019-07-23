Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия
23 июля 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Осло-Москва утром во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Речь идет о лайнере Airbus 321-211 российской компании "Аэрофлот".
Судя по данным сайта Flightradar24, сейчас борт находится в воздушном пространстве Норвегии. В аэропорту Осло сообщили, что самолет возвращается в воздушную гавань из-за некой технической неполадки, пишет Life.