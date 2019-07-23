Афганские власти просят разъяснить слова Трампа о победе США над Афганистаном за 7 дней

Правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с высказыванием главы Штатов в рамках встречи с премьер-министром Пакистана, передает РИА "Новости"

Напомним, в рамках беседы с пакистанским премьером Имраном Ханом в минувший понедельник Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, однако страна не хочет этого делать, поскольку в ходе подобной операции погибли бы 10 миллионов человек.