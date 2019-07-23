Афганские власти просят разъяснить слова Трампа о победе США над Афганистаном за 7 дней
23 июля 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
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23 июля 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
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