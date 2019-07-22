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Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление Турчинова об итогах выборов в Раду

22 июля 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление Турчинова об итогах выборов в Раду
vk.com/dabelik

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова об итогах выборов в Верховную раду.  Турчинов выразил удивление результатами голосования и заявил, что большинство украинцев "готовы обменять свободу на рабство".

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По его мнению, избирателям надоело "откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре". Как пояснил Белик, украинцы проголосовали за смену элит.

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