Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление Турчинова об итогах выборов в Раду
22 июля 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова об итогах выборов в Верховную раду. Турчинов выразил удивление результатами голосования и заявил, что большинство украинцев "готовы обменять свободу на рабство".
По мнению Белика, "в каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки", — передает RT. Российский парламентарий считает, что, несмотря на "оголтелую пропаганду", украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего своей страны.
По его мнению, избирателям надоело "откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре". Как пояснил Белик, украинцы проголосовали за смену элит.