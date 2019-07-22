Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление Турчинова об итогах выборов в Раду

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова об итогах выборов в Верховную раду. Турчинов выразил удивление результатами голосования и заявил, что большинство украинцев "готовы обменять свободу на рабство".

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По мнению Белика, "в каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки", — передает RT. Российский парламентарий считает, что, несмотря на "оголтелую пропаганду", украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего своей страны.

По его мнению, избирателям надоело "откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре". Как пояснил Белик, украинцы проголосовали за смену элит.