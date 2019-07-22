В офисе Зеленского планируют провести досрочные местные выборы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ведётся обсуждение о принятии решения провести досрочные выборы в местные органы власти. Отмечается, что мэр Днепра Борис Филатов обратился к главе государства с такой просьбой.

"Сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага... выборы могут пройти в максимально короткие сроки", - передаёт сообщение офиса президента РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Сам президент Владимир Зеленский, комментируя данную идею и возможность её реализации, заявил, что не советует никому расслабляться.

Ранее сообщалось, что в результате обработки 85,01% протоколов, партия украинского лидера "Слуга народа" набирает 42,93%. У партии есть все шансы получить однопартийное большинство в парламенте впервые в истории страны.