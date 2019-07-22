Несколько бывших высокопоставленных российских руководителей прокомментировали появившуюся информацию о планах продажи Карелии. Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис заявил, что Россия никогда не рассматривала вопрос о продаже Карелии.

Бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров рассказал в интервью финской газете Helsingin Sanomat о том, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность сделки с Финляндией.

"Никогда такого быть не могло", — прокомментировал Бурбулис в интервью РБК.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил "несколько эпатажный" характер Федорова, который надо учитывать. При этом он не исключил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.

Бывший глава МИД России Андрей Козырев оценил сообщения о планах России по продаже Карелии как "бред сивой кобылы".

После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.

В МИД Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России.