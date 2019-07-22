В Сети появилось видео, как в городе Плимут (графство Девон) британские полицейские гонятся за "динозавром". Отмечается, что ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

На кадрах видно, как полицейские в автомобиле едут за человеком, который бежит в костюме динозавра по центру дороги. При этом отчётливо слышно, что правоохранители не могут сдерживать смех. Один из них в шутку отметил, что данная ситуация "заставляет задуматься, как они вымерли". По их мнению, животное хорошо сохранилось и быстро бегает.

Ролик опубликовал в Twitter сотрудник полиции, обратившись к пользователям с просьбой, объяснить, зачем "динозавру" вдруг понадобилась перебегать дорогу.