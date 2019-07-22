Все, что известно о масштабных обысках в правительстве Украины
22 июля 2019, 21:05 [«Аргументы Недели», Николай Андреев ]
В правительстве Украины проходят обыски. Следователи пришли в пограничную, налоговую службу. Кроме того, обыскиваются ряд служебных помещений в самом кабинете министров.
Обыски проводит Главная военная прокуратура Украины. Как сообщает агентство ТАСС, расследуется дело о хищениях в структуре концерна «Укроборонпром».
Следствие началось после того, как контрразведка выявила хищения в украинской оборонке. Вскрылось открытое завладение более 6,7 миллионов долларов. Это произошло при закупках систем раннего обнаружения пограничной службой.