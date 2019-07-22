Украинский Центризбирком обработал практически все бюллетени. К окончанию подсчетов «Слуга народа» лишь упрочила свои позиции. Таковы данные ЦИК Украины. Они публикуются в онлайн-режиме.

К половине девятого вечера на Украине обработаны уже 82,17% бюллетеней. О том, что партия Зеленского одерживает сокрушительную победу, стало известно еще в полдень. Тогда «Слуга народа» набрала 42,47%.

Уже вечером дневной результат лишь укрепился. Партия Зеленского набрала 42.90 процентов голосов. За нее отдали свои голоса 5 075 678 человек.

У партии Порошенко «Европейская солидарность» третье место. За нее проголосовали 8,31 процента избирателей. На втором месте «Оппозиционая платформа — За жизнь». Помимо упомянутых партий в Верховную Раду проходят «Батькiвщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос». Лишь они сумели преодолеть пятипроцентный барьер.