Медведчук использует русский язык в качестве поддержки народа

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно разговаривает на украинском языке, но в знак протеста говорит на русском. По его словам, таким образом он хочет поддержать жителей юго-востока Украины.

"Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра", - высказался политик в Twitter.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о госязыке, который подразумевает использование украинского языка почти во всех сферах жизни, в том числе в профессиональной.