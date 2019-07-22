Венецианского принца ограбили в Париже

В Париже ограбили принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супругу – французскую актрису Клотильду Куро. Данное происшествие случилось в столице Франции в минувшую пятницу, 20 июля.

Неизвестные злоумышленники проникли в квартиру принца и принцессы Савойских, расположенную в 15-м округе Парижа и вынесли драгоценности, сообщает издание Parisien

Пока точная сумма ущерба не названа, однако источник, близкий к расследованию, утверждает, что воры похитили несколько дорогих ювелирных изделий – их стоимость в сумме может достигать полумиллиона евро. Начато расследование, которое, как предполагается, будет довольно сложным и длительным.