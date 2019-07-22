В Польше предоставили подробности дела о смерти пятилетнего гражданина РФ

Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский рассказал подробности дела о смерти 5-летнего гражданина РФ. Тело мальчика нашли 20 июля, через 10 дней после исчезновения.

Ребенка из населенного пункта Гродзиск-Мазовецкий вечером 10 июля забрал отец и уехал в неизвестном направлении. Вечером того же дня на железнодорожном переезде было обнаружено тело мужчины, а еще через 10 дней – тело мальчика, передает РИА "Новости"

В ближайшее время будет проведено вскрытие тела, а также токсикологические экспертизы. В настоящий момент прокуратура ожидает результаты анализов данных с электронных носителей отца ребенка, а также исследований следов ДНК, найденных в автомобиле мужчины.