Ученые: индийцев больше, чем китайцев уже сегодня

Если раньше была уверенность, что Китай – самая большая по численности населения страна, то сейчас аналитики стали в этом сомневаться. Судя по всему, явный лидер – Индия, которая в ближайшие годы только укрепит свои позиции.

Все дело в том, что с большой долей вероятности китайские чиновники преувеличивают данные о рождаемости. Во-первых, хотят скрыть последствия крайне суровой демографической политики, проходившей под лозунгом «Одна семья – один ребенок». А во-вторых, хотят получить от Пекина побольше денег на начальные школы. Больше учеников по документам – больше выделяемых средств.

По официальным данным на 2018 год, в Китае проживает приблизительно 1,4 млрд человек. Однако в реальности скорее всего, чуть меньше 1, 3 млрд. А значит, Индия, население которой составляет более 1, 3 млрд человек Поднебесную уже обогнала. И темпы сбавлять не собирается.