На Украине придумали, как прекратить получение паспортов РФ жителями Донбасса

Украинские власти планируют ввести национальные санкции против жителей Донбасса, которые стали гражданами РФ. Об этом сообщили киевские масс-медиа.

С заявлением о введении нацсанкций выступил секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк. Он пояснил позицию официального Киева, который уже протестовал против упрощения выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

«Должны быть конкретные меры. Чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — заявил Данилюк: «Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы, конечно, не оставим это так».

Этими словами секретарь украинского собвеза ответил на вопрос журналистов будут ли введены национальные санкции против жителей ДНР и ЛНР, которые стали россиянами.