Эксперты рассказали о возможных путях евроинтеграции Западных Балкан

Пражский институт исследований безопасности подготовил доклад о путях евроинтеграции Западных Балкан. Авторы документа считают, что Брюсселю следует активно нарабатывать репутацию в регионе.

Доклад, о котором идет речь, был подготовлен при содействии американского "Национального фонда в поддержку демократии", деятельность которого признана в России нежелательной. В тексте подчеркивается, что в регионе сильны позиции других игроков, в частности, России и Турции.

По мнению авторов документа, новому составу Еврокомиссии необходимо обратить внимание на информационной сфере, а также вкладывать силы "в продвижение имиджа" ЕС на Западных Балканах, передает RT.

Специалисты Пражского института исследований безопасности считают, что у Западных Балкан существуют три наиболее вероятных курса будущего развития. В первом сценарии страны региона и ЕС нацелены на интеграцию и все государства получат перспективы вступления в союз.

Согласно второму сценарию, европейская интеграция Западных Балкан будет идти прежними темпами с "ограниченным успехом".

Третий предполагает, что балканские страны и вовсе заморозят процесс евроинтеграции.

Напомним, ранее министр иностранных дел России выразил опасение, что Запад стремится превратить Балканы в плацдарм для противодействия РФ. Европейские исследователи в свою очередь утверждают, что Россия, Турция, Китай и государства Персидского залива чинят препятствия для прозападной ориентации Балкан.