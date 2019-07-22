Королева пригласила Меган Маркл отпраздновать день рождения вместе

Вопрос о том, пришлась ли Меган Маркл по душе королеве Великобритании Елизавете II, волнует многих и за пределами Соединённого королевства. Недавно стало известно о сюрпризе, который королева готовит ко дню рождения супруги своего внука.

В Великобритании вспомнили об отношении принцессы Дианы к её матери

В начале августа Меган Маркл отпразднует свой день рождения – герцогине Сассекской исполнится 38 лет, передаёт Teleprogramma.pro. В честь праздника королева Елизавета II решила пригласить Меган в одну из своих любимых закрытых резиденций, тем самым показав своё расположение к имениннице.

Королевские эксперты во многом сравнивают Меган Маркл с принцессой Дианой. По их мнению, свободолюбивая американка стала для королевской семьи таким же глотком свежего воздуха, как и в своё время леди Ди.