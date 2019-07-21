В Британии экстремистам начали рекламировать антирадикализм

Британская компания начала проект, суть которого в пресечении попыток вовлечения людей в радикальные организации. Об этом сообщает издание Guardian.

В основу идеи проекта легло предложение рекламы на определенные поисковые запросы. Программные инструменты реагируют на строку в поиске.

В ходе эксперимента молодым людям, интересующимся радикальными идеями, предлагали ваучеры для похода в тренажерный зал. Это дало результаты .

Методика была называна «методом перенаправления» Moonshot. Сейчас она используется в 28 странах.