В Британии экстремистам начали рекламировать антирадикализм
21 июля 2019, 23:13 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Британская компания начала проект, суть которого в пресечении попыток вовлечения людей в радикальные организации. Об этом сообщает издание Guardian.
В основу идеи проекта легло предложение рекламы на определенные поисковые запросы. Программные инструменты реагируют на строку в поиске.
В ходе эксперимента молодым людям, интересующимся радикальными идеями, предлагали ваучеры для похода в тренажерный зал. Это дало результаты .
Методика была называна «методом перенаправления» Moonshot. Сейчас она используется в 28 странах.