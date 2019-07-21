Администрацию Трампа назвали расистской

Глава компании Siemens Джо Кэзер назвал администрацию президента США «лицом расизма». Об этом бизнесмен написал в своем Twitter. Его слова процитировало агентство РИА Новости.

«Лицом расизма» Джо Кэзер назвал администрацию Трампа, процитировав статью о выступлении американского президента. В ходе него сторонники президента США требовали «отправить домой» представительницу конгресса, мусульманку Ильхан Омар. Она в детстве иммигрировала в США из Сомали.

«Я многие годы прожил в США и узнал, как никогда раньше, что такое свобода, толерантность и открытость», — написал Кэзер: «Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения (из общества)».