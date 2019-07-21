В посольстве РФ в Иране назвали имена россиян на задержанном танкере

Стали известны имена трёх россиян, которые находились на борту танкера Stena Impero, который задержали в Иране 19 июля. Уточнялось, что российское посольство не может с ними связаться, но находится в постоянном контакте с государством по этому вопросу.

"Электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков, второй механик Юрий Усенко", - сообщили имена задержанных россиян в ведомстве РБК.

Более подробной информации о мужчинах в посольстве России в Иране не рассказали.

Отмечается, что судно шло под британским флагом и направлялось в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтедобывающие места.