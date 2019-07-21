Украинская журналистка рассекретила результаты экзит-пула выборов в парламент
21 июля 2019, 19:46 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Стало известно сколько голосов предварительно получают ключевые кандидаты в украинский парламент. Журналист Ксения Василенко опубликовала результаты экзит-пулов выборов в Верховную Раду, которые проходят сегодня.
Это предварительный итог подсчета голосов экзит-пула на полдень и на 15:00. Они существенно отличались.
В полдень «Слуга народа» Зеленского набирала 41,4 процента голосов. В 15:00 этот результат увеличился до 49 процентов. «Европейская солидарность» Порошенко с восьми с половиной процентов в двенадцать часов дня скатилась до 7,7 процентов в 15:00.
По последним данным, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Слуга народа - 49%;
- Оппозиционная платформа За жизнь - 14%;
- Батькивщина - 11%;
- Европейская солидарность - 7%;
- Голос - 5%;
- Оппоблок - 4%.