Украинская журналистка рассекретила результаты экзит-пула выборов в парламент

Стало известно сколько голосов предварительно получают ключевые кандидаты в украинский парламент. Журналист Ксения Василенко опубликовала результаты экзит-пулов выборов в Верховную Раду, которые проходят сегодня.

Это предварительный итог подсчета голосов экзит-пула на полдень и на 15:00. Они существенно отличались.

В полдень «Слуга народа» Зеленского набирала 41,4 процента голосов. В 15:00 этот результат увеличился до 49 процентов. «Европейская солидарность» Порошенко с восьми с половиной процентов в двенадцать часов дня скатилась до 7,7 процентов в 15:00.

По последним данным, голоса избирателей распределились следующим образом: