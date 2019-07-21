Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук объяснил, почему Украина стала нищей. По его словам, экономика страны не сможет быть конкурентоспособной ещё 10-15 лет.

"Мы подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет", - высказался политик в Twitter.

Напомним, что в 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году договорённость начала действовать в полную силу, в том числе у государства появился доступ к рынку ЕС.