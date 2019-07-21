ВСУ нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв село

Вооруженные силы Украины нарушили договорённость о перемирии на Донбассе, которая вступила в силу в полночь 21 июля. Отмечается, что соглашение предусматривает полный запрет на открытие огня.

"Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передаёт "ФАН".

Уточняется, что украинские военные открыли огнь из стрелкового оружия.

Ранее представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный отметил, что у данной договорённости есть два пути развития: либо все молчат и со всех сторон тишина, либо открывается ответный огонь .