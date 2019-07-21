В некоторых избирательных участках на Украине позволяют голосовать без паспорта
21 июля 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Наблюдатели на выборах в парламент Украины зафиксировали несколько случаев, когда избирателям разрешали голосовать без паспорта. Отмечается, что подобное было замечено сразу в нескольких областях.
«В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени по знакомству», - рассказали наблюдатели.
Сами члены избирательных комиссий объясняют свои действия тем, что раз в селе не живёт и пяти сотен человек, и каждый знает друг друга в лицо, то и паспорт не нужен, передаёт РИА Новости.