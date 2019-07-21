Священник из России открыл приют для бездомных в Нью-Йорке

Священник из России Вадим Арефьев, 20 лет назад переехавший в Соединенные штаты, открыл в Нью-Йорке приют для бездомных, куда может прийти любой желающий не только за кровом, но и за помощью.

Начиная с 2003 года Вадим и его друзья помогали бездомным людям. Два года назад Арефьев смог договориться с местным предпринимателем, отремонтировал его здание и открыл в нем приют и православный приход.

Как сообщает интернет-издание Федерал Пресс, в могут также прийти за помощью люди с какими-либо зависимостями. Двери церковного заведения открыты для нью-йоркцев с проблемами из-за наркотиков или алкоголя.