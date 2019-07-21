МИД Латвии просит освободить латвийского моряка, который был задержан с британским танкером

МИД Латвии направил ноту в посольство Ирана в Стокгольме с просьбой освободить латвийского моряка, который был задержан с британским танкером «Stena Impero» в Ормузском проливе.

МИД Латвии подтвердил, что на британском танкере находится латвийский моряк. Специалист по общественным отношениям Сарма Кочане сообщила латвийским СМИ, что подданный является старшим помощником капитана.

Ранее, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Латвия обратиться к властям Ирана с требованием освободить латвийского моряка.

Глава МИД Латвии сообщил, что в решении этого вопроса задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, а также латвийский дипломатический корпус, и переговоры об освобождении продолжались всю ночь.

Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен из-за «нарушения международного морского законодательства». На сегодняшний момент идут юридические проверки.