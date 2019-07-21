Зеленский захотел лишить депутатов неприкосновенности
21 июля 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная рада, станет проект о снятии неприкосновенности с депутатов.
Владимир Зеленский выразил уверенность, что обновлённая Рада поможет ему с принятьем этого законопроекта, передаёт РИА Новости. Президент Украины ранее не раз отмечал, что считает закон одним из приоритетных и надеется на его скорейшее принятие.
«Одним из первых, потому что там в первый день будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность», - сказал глава Украины.