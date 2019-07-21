Зеленский захотел лишить депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная рада, станет проект о снятии неприкосновенности с депутатов.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что обновлённая Рада поможет ему с принятьем этого законопроекта, передаёт РИА Новости. Президент Украины ранее не раз отмечал, что считает закон одним из приоритетных и надеется на его скорейшее принятие.

«Одним из первых, потому что там в первый день будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность», - сказал глава Украины.