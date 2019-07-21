В аэропорту «Юрмала» проходит крупнейшее авиашоу стран Балтии

Авиашоу Wings Over Baltics Airshow 2019 проходит сегодня в аэропорту «Юрмала». Любители экстрима и самолетов в полной мере могут насладиться незабываемым зрелищем.









По словам руководства аэропорта «Юрмала», можно будет увидеть «сольные и парные полеты» пилотов мирового уровня. Конечно, будет и концертно-развлекательная программа.









В этот выходной день в аэропорту «Юрмала» народу собралось очень много. И это понятно! Организаторы обещают адреналин, скорость и возможность осмотреть самолеты снаружи и внутри.









Именно! Гости авиашоу даже смогут подняться на самолетах ввысь! К их услугам – полеты на сверхлегких Tiger, исторических DC-3, и даже реактивных L39c.

Но основной изюминкой будет выступление команды Baltic Bees Jet Team. В народе их называют «пчелки».









В прошлом году данное мероприятие посетило более 18 000 человек. Организаторы уверены, что и в этом году желающих посмотреть и поучаствовать будет не меньше!

Стоимость билетов колеблется от 12 евро до 1200 евро.









Добро пожаловать в Юрмалу!